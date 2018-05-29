Takımın çok önemli bir parçası olan Anderson Talisca'yı kaybeden Beşiktaş'ta öncelik 10 numara transferi... Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldığı rapor sonrası harekete geçen ve oyun kurucu özellikli bir 10 numara aramaya başlayan Siyah- Beyazlılar'ın gündemine flaş bir ismin girdiği ortaya çıktı.

​PELKAS'TA İLERLEME OLMADI

Bir süredir PAOK formasını giyen Pelkas'la ilgilenen yönetim, yüksek maliyet engeline takılmış durumda... Beşiktaş bunun üzerine rotasını Everton formasını giyen Davy Klaassen'e çevirdi.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA...

Sezon başında tam 27 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Everton'a transfer edilen Hollandalı yıldız büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Klaassen sadece 7 Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, Everton'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İngiliz basını, Davy Klaassen'in Everton kulübünün yeni sezon planlarında yer almadığını belirtiyor.