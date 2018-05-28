Beşiktaş'tan Gotoku Sakai pazarlığı!
Hamburg macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Gotoku Sakai’ye seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Teklif edilen ücretin artırılmasını isteyen 27 yaşındaki oyuncu, ek olarak imza parası da istiyor
Beşiktaş, sağ bek transferi konusunda gündemine, son 2 sezondur hedefleri arasında bulunan Gotoku Sakai’yi eklemişti. Hamburg’la 3 yıllık macerası sona eren 27 yaşındaki Japon futbolcunun, bonservisi elinde bulunması sebebiyle harekete geçen ve menaceri aracılığıyla görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli isme, seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma önerdiği kaydedildi.
PAZARLIK BAŞLADI
Kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakan deneyimli savunmacının, Kara Kartal’a verdiği cevap dün kulübe ulaştı. Görüşmeler sürüyor Menaceri aracılığıyla taleplerini Beşiktaş’a ileten Sakai’nin, 1.5 milyon Euro’luk ücreti düşük bulduğu ve bonservisinin elinde bulunması sebebiyle 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talep ettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında tarafların, pazarlığa başladığı ve bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.