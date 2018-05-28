Beşiktaş, sağ bek transferi konusunda gündemine, son 2 sezondur hedefleri arasında bulunan Gotoku Sakai’yi eklemişti. Hamburg’la 3 yıllık macerası sona eren 27 yaşındaki Japon futbolcunun, bonservisi elinde bulunması sebebiyle harekete geçen ve menaceri aracılığıyla görüşmelere başlayan Beşiktaş Yönetimi’nin tecrübeli isme, seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma önerdiği kaydedildi.

PAZARLIK BAŞLADI

Kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakan deneyimli savunmacının, Kara Kartal’a verdiği cevap dün kulübe ulaştı. Görüşmeler sürüyor Menaceri aracılığıyla taleplerini Beşiktaş’a ileten Sakai’nin, 1.5 milyon Euro’luk ücreti düşük bulduğu ve bonservisinin elinde bulunması sebebiyle 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talep ettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında tarafların, pazarlığa başladığı ve bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.