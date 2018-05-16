Üst üste iki yıl şampiyon olduktan sonra bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş transfer için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlılar'dan taraftarları çok heyecanlandıracak bir hamle geldi. Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu yönetici Umut Güner, İtalya'ya gitti.

SON DERECE OLUMLU GEÇTİ

Juventus'la masaya oturan ikili, Mario Mandzukic'i resmen istedi. Fikret Orman ve Güner, 32 yaşındaki Hırvat forvetin menajeriyle de bir araya geldi. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öğrenildi

ÜST ÜSTE TRANSFER HAMLELERİ

Yönetim bir transfer hamlesi de İstanbul'da yaptı... Mandzukic'in vatandaşı Darijo Srna, Beşiktaşlı Vida ile yemek yedi. Shakhtar formayı giyen 36 yaşındaki Hırvat sağ beke 1 yıllık teklif yapıldı.

MAÇ BAŞI ÜCRET TEKLİF EDİLDİ

Ağustos ayına kadar doping cezası olan Srna'ya maç başı ücret önerildi. Tecrübeli yıldız eğer teklifi kabul ederse Mandzukic'i ikna için de kullanılacak. Beşiktaş yönetimi böylece bir taşla iki kuş vuracak.

MOTİVASYONU KÖTÜYSE GİDER

Beşiktaş'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Mario Mandzukic'le ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. İtalyan kulübünün CEO'su Giuseppe Marotta, "Mandzukic harika bir oyuncu. Ancak bu takımda kalıp kalmayacağı konusundaki motivasyonunu da bilmek zorundayız" diyerek ayrılık sinyali verdi.





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