Yaz transfer döneminde şimdiye dek aldığı isimlerden çok sattıklarıyla gündem olan Beşiktaş'la ilgili Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

Farklı mevkilerden pek çok oyuncuyla ilgilendiği belirtilen Kara Kartal'ın stoper transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdiği öne sürüldü.

Nitekim bugün de Hollanda basını, Siyah-Beyazlı yönetimin PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Isimat-Mirin'in peşine düştüğünü yazdı.

İHTİMAL YÜKSEK

De Telegraaf'ın yayımladığı haberde Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız defans oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Kara Kartal'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazete, teknik direktör Mark van Bommel'in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Haberde olası bir transferin Beşiktaş'a ne kadara mâl olabileceği de belirtildi.

Buna göre henüz PSV yönetimiyle temasa geçmeyen Beşiktaş yönetiminin, Isimat-Mirin için 6 milyon euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

2015 yazında Monaco'dan PSV'ye transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusunun kulübüyle 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Görev verilmesi hâlinde sağ bekte de görev yapabilen 1,87 boyundaki stoperin piyasa değeri şu an için 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Marin, daha önce Foot Mercato'ya yaptığı açıklamalarda Siyah Beyazlılar'ın kendisine olan ilgisini doğrularken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beşiktaş ile kontrat üzerinden anlaşmaya çalışıyoruz. Transfer olmak istediğim bir takım. Transferde 2-3 pürüz kaldı. Sabırla bekliyorum. Gomis, tutku dolu taraftarlardan bahsetti. Süper Lig'in ne kadar iyi bir lig olduğunu söyledi. Kararımı kısa süre içerisinde vereceğim."