Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin (Sütün faydaları nelerdir?)

GELİŞME DÖNEMİNDE ÖNEMİ DAHA DA ARTIYOR

SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Senim Tanay

Uzmanlar, çocukluktan itibaren düzenli süt tüketimi ile sağlıklı bir bedene sahip olunabileceğini vurgularken Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi’nde de çocukların ve ergenlik dönemindeki gençlerin gelişimi için her gün düzenli olarak 2-4 bardak süt içmesi gerektiği belirtiliyor.Sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün düzenli olarak ve yeterli miktarda süt tüketilmesinin önemini ifade eden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç,dedi.- Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir ve kemikleri sağlamlaştırır ve kemik erimesini önlemeye yardımcıdır.- Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir.- Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.- Beyin için oldukça faydalıdır ve beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.- Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller.- İshalin geçmesinde faydalıdır.- Mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.- Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır.- Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır.- Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.- Tansiyonu olan hastalar için de süt içilmesi önerilmektedir. Çünkü süt tansiyonun düşmesinde etkilidir.- Kronik bronşitin olmasını engelleyen süt, ayrıca öksürüğe de iyi gelmektedir.- Sindirim sistemi ile problemi olan kişilerin mutlaka süt içmesi tavsiye edilir, süt sindirim sistemini düzenlemektedir.- Ülserin önlenmesinde de sütün faydası büyüktür.- Süt ayrıca önemli hastalıklardan olan kanserin de önlenmesine yardımcı olmaktadır.- Dokuların ve hücrelerin oluşumuna zemin hazırlar ve hızlandırır. Böylece vücudumuzda oluşan yaralar çok daha çabuk iyileşir. Hücreleri onarır ve güçlendirir.- Sütün içinde A, B, C, D, E ve K vitaminleri vardır ki bu vitaminler biz insanlar için hayati önem taşımaktadır.- Görme yeteneğini korumada faydalıdır ve katarakt riskini azaltır.- B vitamini: Hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada faydalıdır.- Mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada faydalıdır.- Kemik kırılmasına karşı direç sağlamaktadır. Kolon, meme ve yumurtalık kanserine karşı koruma sağlar.- Hücrelere zarar veren maddelere karşı savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir. Alzheimer’a karşı koruma sağlar.- Kemikleri korurken aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını sağlar.- Süt ile kilo kontorlü sağlayabilirsiniz. Çoğu diyetlerde süt ve sütlü ürünler önerilmektedir. Bunun nedeni sütün mideye indikten sonra yaklaşık yarısının katı yiyecek olarak algınlanmasıdır. Bu sayede beyine “doydum” sinyali gönderilmektedir. Bu da sütün diyetlerde oldukça tercih edilmesine neden olmaktadır.- Kasların güçlenmesinde faydalıdır.