Türk Sanat Müziği'nin önde gelen bestecilerinden Zübeyde Yalın Öktem, 3. albümünün imza günü için Samsun’a geldi. Samsun’un en ünlü alışveriş merkezlerinden olan Piazza AVM’ye gelen Öktem, yeni albümü olan 'Hatıram Olsun 3'ün imza gününde sevenleriyle buluştu. İmza gününde yoğun ilgiyle karşılaşan Zübeyde Yalın Öktem, yeni albümünden elde edeceği geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.