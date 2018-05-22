Can Yaman'la ayrıldıktan sonra adı Çağatay Ulusoy'la anılan 26 yaşındaki Bestemsu Özdemir, aşk hayatında uzun süredir sessizdi.

Bestemsu Özdemir'in 2014-2015'te Atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşı Engin Akyürek'i adeta adım adım takip ettiği konuşuluyor.

Anadolu Yakası'nda oturan 36 yaşındaki Engin Akyürek'le görüşmek için bin dereden su getiren Bestemsu Özdemir'in, ortak dostlarını devreye soktuğu da öne sürülüyor.

Bestemsu Özdemir'in, yakın dostlarını "Engin'in gittiği mekanları bana söyleyin" şeklinde tembihlediği de gelen haberler arasında.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Bestemsu Özdemir,2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.

6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümü mezunu.

Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapıyor. Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı. Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerCem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir, ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.

Bestemsu Özdemir en son Meryem adlı dizide karşımıza çıktı.