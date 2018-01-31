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Beştepe'de bir ilk! Erdoğan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Beştepe'de bir ilk! Erdoğan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek
Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu.


KOMİTE KİMLERDEN OLUŞUYOR?


Yeni düzenleme ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.


GÜNDEM CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BELİRLENİYOR


Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.


HANGİ KARARLAR ALINIYOR?


Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.

Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.


MÜSTEŞARLIĞIN, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANMASI


Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SSM, Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Bundan sonra Müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşar'a devredebilecek.

Özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde, ücretleri fondan karşılanmak üzere proje veya sözleşme süresince sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. İstihdam edilecek personele ödenecek ücret üst sınırı Savunma Sanayii İcra Komitesince belirlenecek.

Müsteşarlık, işin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamlarınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Müsteşarlık tarafından yürütülen projelerde sözleşme imzalanacak firmanın seçimi Komite kararı ile belirlenecek. Komite uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla üyelere veya Savunma Sanayii Müsteşarı'na devredebilecek.

Savunma sanayisi alanındaki insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla fondan burs ve eğitim destekleri sağlanabilecek.

Mevzuatta SSM ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanı'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

Habertürk


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