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Beştepe'de ekonomi zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı toplantıya, TCMB Başkanı Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katılıyor

09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:32
Beştepe'de ekonomi zirvesi başladı
Ekonomi yönetimi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı.
 

İBRAHİM KALIN DA DUYURMUŞTU


Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi koordinasyon toplantısı yapılacağını teyit etti ve toplantıda "faiz meselesi, enflasyon, cari açık gibi konuların etraflıca" ele alınacağını söyledi.


TCMB'NİN ADIMI SINIRLI ETKİ YARATTI 


Kurda bugün tarihi zirvenin yenilenmesi ardından TCMB, pazartesi günkü zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası bugün iki adım daha attı. Ancak tek başına TL'de anlamlı bir değerlenme sağlayamadı.


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