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Beştepe'de kritik görüşme! Ekonomide istişare toplantısı yapıldı

Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomide istişare toplantısı yapıldı. Yatırımların önünü açmak için faizleri yatırım yapılabilir seviyeye çekme konusunda alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

02 Şubat 2018, Cuma 10:54
Beştepe'de kritik görüşme! Ekonomide istişare toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katılımıyla dün ekonomide istişare toplantısı yapıldı.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Şimşek, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, kamu bankaları yöneticileri ve bazı bürokratlarla ekonomide istişare toplantısı yapıldı.

*Toplantıda kredi genişlemesi, kapsayıcı büyüme, ihracat artışı, reformlar ile büyüme ve yatırımların artışı için atılacak adımlar değerlendirildi.

*Toplantıda yatırımların önünü açmak için faizleri yatırım yapılabilir seviyeye çekme konusunda alınabilecek önlemler de değerlendirildi.


BİNALİ YILDIRIM İLE TOPLANTI PROGRAMINDA VARDI


Cuhmurbaşkanlığı’nın dünkü programında 19:00’da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme yapacağı yer alıyordu. Toplantıya daha sonra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da dahil edildi.
 

"PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ"


Murat Çetinkaya en son Davos’ta yaptığı açıklamada sıkı para politikasının devam edeceğine ilişkin ipuçları vermişti. Çetinkaya şunları söylemişti: Para politikasının etkinliğinin artırılmasını ve dezenflasyon sürecinin hızlanmasını temel hedefimiz. Para politikası etkin bir biçimde bu hedefe yönelik şekillenmeye devam edecek. Sorunların kaynağına odaklı ve koordineli bir politika bileşimi için çaba harcayacağız.

Reuters/Sözcü


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