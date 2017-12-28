SON DAKİKA

Beton mikserinin borusu işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta inşaata harç döken beton mikserinin pompasındaki demir borunun kırılarak işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28 Aralık 2017, Perşembe 14:21
Beton mikserinin borusu işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmarş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’ndeki apartman inşaatına harç döken beton mikserinin pompasındaki demir boru kırılarak aşağıda çalışan işçilerden Soner Purlu (35) ile Aziz Saman’ın (45) üzerine düştü.

İşçilerden Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Saman ise 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



İnşaata gelen Purlu’nun yakınları gözyaşı döktü. Yaralanan işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. 
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Hindistan’da yangın: 12 ölü

Hindistan’da yangın: 12 ölü
Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Kuşadası’nda bir sitenin istinat duvarı çöktü

Kuşadası’nda bir sitenin istinat duvarı çöktü
Hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu

Hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Muğla'da bir kadın sevgilisiyle beraber kocasının öldürdü

Muğla'da bir kadın sevgilisiyle beraber kocasının öldürdü
Alkol kaza getirdi: 12 yaralı

Alkol kaza getirdi: 12 yaralı
Sahte tapu çetesine suçüstü! 6 milyon liralık arsayı satacaklardı

Sahte tapu çetesine suçüstü! 6 milyon liralık arsayı satacaklardı
Adana’da bir şok daha! Kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi

Adana’da bir şok daha! Kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi
Osmaniye’de suikast silahı ele geçirildi

Osmaniye’de suikast silahı ele geçirildi
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 20 yaralı