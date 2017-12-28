Beton mikserinin borusu işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Yusuf Cevahir

Kahramanmarş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’ndeki apartman inşaatına harç döken beton mikserinin pompasındaki demir boru kırılarak aşağıda çalışan işçilerden Soner Purlu (35) ile Aziz Saman’ın (45) üzerine düştü.İşçilerden Purlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Saman ise 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.İnşaata gelen Purlu’nun yakınları gözyaşı döktü. Yaralanan işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.