Beton pompasının döktüğü çimento baba ile oğlunu duvar altında bıraktı





BETONUN ALTINDA KALDILAR

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

DUVAR BASINÇTAN PATLADI

BABA TABURCU EDİLDİ



DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yusuf Cevahir

Olay, Yeşilpınar'da bulunan Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada, basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı. İnşaata dökülen beton, yıkılan duvardan odaya döküldü.Bu sırada, salonda oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi, betonun altında kaldı. Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu. Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.Ambulans aracında ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay sırasında anne ile diğer çocuğun başka bir odada bulunduğu öğrenildi.Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama almak için millete zarar veriyor, lanet olsun" ifadelerini kullandı.Baba Ali Şevket Güner, tedavinin ardından taburcu edilirken, 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi Güner, göz hastanesine sevk edildi. Baba Güner, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, kolundan ve başından yaralandığını söyledi. Evde oturdukları sırada önce ses gelen duvarın birden çatladığını anlatan Güner, şunları kaydetti:"Çatlamasıyla beraber duvar üzerimize yıkıldı. Altında kaldık. Çocuk betonun altında kaldı. Atladım müdahale ettim. Yandan komşular yardıma geldi. Çıkardılar bizi. Şu an göz hastanesine götürüyoruz. Şu an bir şey yok diyorlar ama çoğu yeri ezik çizik."Olayın ardından inşaat çalışması durduruldu. Bina sakinlerinden Çetin Ulutaş, bitişikteki inşaatın önlem alınmadan yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.Duvarın yıkılarak betonun döküldüğü daire kullanılamaz hale geldi. Salondaki birçok eşya ise dökülen çimentonun altında kaldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.