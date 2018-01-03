Betül Şahin kimdir? (Bodrum'da buz gibi suya giren Betül Şahin şaşırttı)

BETÜL ŞAHİN KİMDİR?



YILAN HİKAYESİ'NDE KOMİSER BAŞAK'TI



BETÜL ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Oyuncu Betül Şahin Bodrum'da buz gibi suya daldı

Betül Şahin, Bodrum'da tatil yapıyor!

Elif Bayram

, aralık ayında buz gibi Ege sularına kendini bırakıp çevredeki şaşkın bakışlara aldırmadan yüzdü. Oyuncuyu görenler "delirdi galiba" gibi yorumlar yapmaktan kendini alıkoyamadı.Doyasıya eğlendiği görülen başarılı oyuncu, uzun süre buz gibi suyun tadını çıkardı. 42 yaşındaki oyuncunun kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı.Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktördiksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim aldı.Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başardı. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol aldı.Ay Büyürken Uyuyamam (Neslişah) Sinema Filmi 2011Nene Hatun (Zeynep) Sinema Filmi 2010Dantel (Nurbanu) TV Dizisi 2008Arka Sokaklar 2. Sezon Arka Sokaklar TV DizisiBeyaz Gelincik (Gülizar Aslanbaş) TV Dizisi 2005Omuz Omuza (Halide Sürmeli) TV Dizisi 2004Serseri (Maral) TV Dizisi 2003Beşik Kertmesi (Pırıl Pıtrak) TV Dizisi 2002Hırsız Hırsız (Mine) TV Dizisi 2001Yılan Hikayesi 1999 – 2001Marziye (Naciye) TV Dizisi 1988