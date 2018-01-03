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Betül Şahin kimdir? (Bodrum'da buz gibi suya giren Betül Şahin şaşırttı)

Bir süredir Cem Özer'le beraber sergilediği 'Ömürsün doktor' adlı tiyatro oyunu için turnede olan Oyuncu Betül Şahin, turne sonunda soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu kendisini Bodrum'un soğuk sularına bıraktı. Hal böyle olunca Betül Şahin ve hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Betül Şahin kimdir? İşte detaylar...

03 Ocak 2018, Çarşamba 14:57
Betül Şahin kimdir? (Bodrum'da buz gibi suya giren Betül Şahin şaşırttı)
Betül Şahin, aralık ayında buz gibi Ege sularına kendini bırakıp çevredeki şaşkın bakışlara aldırmadan yüzdü. Oyuncuyu görenler "delirdi galiba" gibi yorumlar yapmaktan kendini alıkoyamadı.

Doyasıya eğlendiği görülen başarılı oyuncu, uzun süre buz gibi suyun tadını çıkardı. 42 yaşındaki oyuncunun kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.

Doyasıya eğlendiği görülen başarılı oyuncu, uzun süre buz gibi suyun tadını çıkardı.<br /><br />42 yaşındaki oyuncunun kusursuz fiziği gözlerden kaçmadı.

BETÜL ŞAHİN KİMDİR?


Betül Şahin, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı.

Lise mezunu olan Betül Şahin, usta aktör Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim aldı.


YILAN HİKAYESİ'NDE KOMİSER BAŞAK'TI


Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başardı. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol aldı.

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BETÜL ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER



Ay Büyürken Uyuyamam (Neslişah) Sinema Filmi 2011
Nene Hatun (Zeynep) Sinema Filmi 2010
Dantel (Nurbanu) TV Dizisi 2008
Arka Sokaklar 2. Sezon Arka Sokaklar TV Dizisi
Beyaz Gelincik (Gülizar Aslanbaş) TV Dizisi 2005
Omuz Omuza (Halide Sürmeli) TV Dizisi 2004
Serseri (Maral) TV Dizisi 2003
Beşik Kertmesi (Pırıl Pıtrak) TV Dizisi 2002
Hırsız Hırsız (Mine) TV Dizisi 2001
Yılan Hikayesi 1999 – 2001
Marziye (Naciye) TV Dizisi 1988

Oyuncu Betül Şahin Bodrum'da buz gibi suya daldıOyuncu Betül Şahin Bodrum'da buz gibi suya daldı
Betül Şahin, Bodrum'da tatil yapıyor!Betül Şahin, Bodrum'da tatil yapıyor!

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