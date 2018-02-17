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Beyaz çayın sağlığa faydaları araştırılıyor

ÇAYKUR’un ürettiği organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya’da çalışma yürütüldüğü bildirildi

Beyaz çayın sağlığa faydaları araştırılıyor
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya’da bir ilaç araştırma ve geliştirme üniversitesi iş birliğinde çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

JAPONYA'YA GİTTİ


"JP53" adı verilen gıda takviyesi çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu’nun çalışmaları yerinde görmek amacıyla Japonya’ya gittiği ifade edildi.

Açıklamada, Sütlüoğlu’nun çalışmalara ilişkin yol haritası belirlemek için firma yetkilileriyle görüşeceği kaydedildi.

BEYAZ ÇAY NEDİR?


Beyaz çay, Çin'in Fujian eyaleti kökenli hafif oksitlenmiş bir çay türüdür. Beyaz çay Camellia sinensis bitkisinin tohumları ve yapraklarından üretilmekte olup yaprakları ve tohumları oksitlenme için doğal güneş ışığında tutulmaktadır.


Beyaz çay adı çay bitkisinin açılmamış goncalarının üzerinde bulunan bitkiye beyazımsı görünüm veren gümüş-beyaz tüylerinden kaynaklanmaktadır.

Çayın kendisi ise beyaz veya renksiz değil soluk sarı renktedir.

Beyaz çay, vücuttaki yağı dengeleyerek obeziteliği azaltmaktadır.


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