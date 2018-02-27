Beyaz eski evine geri döndü!



BOĞAZ'I ÖZLEMİŞ!

Beyazıt Öztürk'ten Ufak Tefek Cinayetler sürprizi

Beyazıt Öztürk önce alışveriş yaptı, sonra selfie çektirdi

Beyazıt Öztürk oyunculuğu bıraktı

Elif Bayram

Bület Cankurt'un bugünkü köşesinde Beyazıt Öztürk'le ilgili o bölüm:"Ünlü şovmen, birkaç ay önce100 metrekare büyüklüğünde 2+1 daireye taşınmıştı. Yıllarca Bahçeköy'de 600 metrekarelik üç katlı bir villada, ardından da Bebek Arif Paşa Korusu'ndaki 400 metrekarelik bir dairede oturan Öztürk'ün 100 metrekarelik bir daireye taşınması, benim gibi herkesi şaşırtmıştı. Üstelik Öztürk'ün 4 bin lira kira ödediği yeni evinde yardımcısı da yoktu! Ancak öğrendim ki; yıllarca at koşturabileceği büyüklükteki evlerde oturan Beyaz Öztürk, bu mütevazı hayata daha fazla dayanamamış!Hatırlarsanız Beyazıt Öztürk, iki yıl önce yıllarca oturduğu Bahçeköy'den eski semti Bebek'e geri dönmüştü. Piyasayı dolandırarak yurt dışına kaçanyer alan 400 metrekarelik eski dairesini kiralayarak yıllar sonra yine Bebekli olmuştu.yine Boğaz'ı özlemiş ve bir kez daha Bebek'e geri dönmüş. Bakalım Beyazıt Bey, bir daha macera arayacak mı yoksa artık tamamen Bebekli mi olacak...