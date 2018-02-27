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Beyaz eski evine geri döndü!

Günaydın'dan Bülent Cankurt bugünkü köşesinde şovmen Beyazıt Öztürk'ün taşınma maceralarını yazdı

Beyaz eski evine geri döndü!
Bület Cankurt'un bugünkü köşesinde Beyazıt Öztürk'le ilgili o bölüm:

"Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, birkaç ay önce Vadistanbul'da 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 daireye taşınmıştı. Yıllarca Bahçeköy'de 600 metrekarelik üç katlı bir villada, ardından da Bebek Arif Paşa Korusu'ndaki 400 metrekarelik bir dairede oturan Öztürk'ün 100 metrekarelik bir daireye taşınması, benim gibi herkesi şaşırtmıştı. Üstelik Öztürk'ün 4 bin lira kira ödediği yeni evinde yardımcısı da yoktu! Ancak öğrendim ki; yıllarca at koşturabileceği büyüklükteki evlerde oturan Beyaz Öztürk, bu mütevazı hayata daha fazla dayanamamış!

Hatırlarsanız Beyazıt Öztürk, iki yıl önce yıllarca oturduğu Bahçeköy'den eski semti Bebek'e geri dönmüştü. Piyasayı dolandırarak yurt dışına kaçan Can Ateş'in, Bebek Arif Paşa Korusu'nda yer alan 400 metrekarelik eski dairesini kiralayarak yıllar sonra yine Bebekli olmuştu.


BOĞAZ'I ÖZLEMİŞ!


Beyazıt Öztürk, yine Boğaz'ı özlemiş ve bir kez daha Bebek'e geri dönmüş. Bakalım Beyazıt Bey, bir daha macera arayacak mı yoksa artık tamamen Bebekli mi olacak...


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