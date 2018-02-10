Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu



"BABA OLAMIYORUM ÇÜNKÜ..."



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Elif Bayram

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla baba olacağını duyuranbir gönderme degeldi.Canlı yayındataklidini yapan"Baba olamıyorum çünkü sevgilim yok" şeklindeki sözleri hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.'ın Nisan 2016'da evlendiği3 aylık hamile. Doğum Ağustos'ta İstanbul'da.''İkimizde inanılmaz heyecanlıyız. Mutluluktan uçuyoruz. Eşim sanılanın aksine bebek için tedavi görmedi'' dedi.