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Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu

Tarkan'ın baba olacağını müjdelediği videoya şovmen Beyazıt Öztürk'ten kahkahaya boğan bir gönderme geldi

10 Şubat 2018, Cumartesi 12:36
Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla baba olacağını duyuran Tarkan'a bir gönderme de Beyazıt Öztürk'ten geldi.


"BABA OLAMIYORUM ÇÜNKÜ..."


Canlı yayında Tarkan'ın taklidini yapan Beyaz'ın "Baba olamıyorum çünkü sevgilim yok" şeklindeki sözleri hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.


İŞTE BEYAZ'IN TARKAN TAKLİDİ YAPTIĞI O ANLAR...



TARKAN AĞUSTOS'TA BABA OLACAK


Tarkan'ın Nisan 2016'da evlendiği Pınar Tevetoğlu 3 aylık hamile. Doğum Ağustos'ta İstanbul'da.

Tarkan ''İkimizde inanılmaz heyecanlıyız. Mutluluktan uçuyoruz. Eşim sanılanın aksine bebek için tedavi görmedi'' dedi.





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