Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla baba olacağını duyuran Tarkan'a
bir gönderme de Beyazıt Öztürk'ten
geldi.
"BABA OLAMIYORUM ÇÜNKÜ..."
Canlı yayında Tarkan'ın
taklidini yapan Beyaz'ın
"Baba olamıyorum çünkü sevgilim yok" şeklindeki sözleri hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.
İŞTE BEYAZ'IN TARKAN TAKLİDİ YAPTIĞI O ANLAR...
Tarkan
TARKAN AĞUSTOS'TA BABA OLACAK
'ın Nisan 2016'da evlendiği Pınar Tevetoğlu
3 aylık hamile. Doğum Ağustos'ta İstanbul'da.
Tarkan
''İkimizde inanılmaz heyecanlıyız. Mutluluktan uçuyoruz. Eşim sanılanın aksine bebek için tedavi görmedi'' dedi.
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