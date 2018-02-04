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Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti (Sevil Özyurt kimdir?)

Ses sanatçısı Onur Akay‘Beyaz Kelebekler'in solisti Sevil Özyurt'un vefat ettiğini duyurdu. 1970’li yılların en popüler gruplarından biri olan Beyaz Kelebekler, Sevil Özyurt'un seslendirdiği Sen Gidince adlı şarkıyla 1975 yılında Türkiye ve Hollanda'da müzik listelerini altüst etmişti

04 Şubat 2018, Pazar 12:38
Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti (Sevil Özyurt kimdir?)
Ses sanatçısı Onur Akay, 1976 yapımı ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminden, Adile Naşit'in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘Sen Gidince' isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler'in dördüncü solisti Sevil Özyurt'un 13 gün önce defnedildiğini duyurdu.

Beyaz Kelebekler' 1975 yılında Ercüment Ateş’in bestelediği “Sen Gidince” adlı şarkıyla, Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar çıkmıştı.


SEVİL ÖZYURT KİMDİR?


Sevil Özyurt 1960'lı yılların sonunda Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyan Rıfat Eke, Altan Eke, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç tarafından kurulan Beyaz Kelebekler'e 1975 yılında dahil oldu. Grup Ercüment Ateş'in bestelediği ve kendisinin seslendirdiği Sen Gidince adlı şarkıyla Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

Beyaz Kelebekler'in dördüncü solisti olan Sevil Özyurt daha sonra yerini Semra İleten'e bıraktı.


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