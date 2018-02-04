Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti (Sevil Özyurt kimdir?)



SEVİL ÖZYURT KİMDİR?

Can Hakman

Ses sanatçısı1976 yapımı ‘' filminden,'in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘' isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘'in dördüncü solisti'un 13 gün önce defnedildiğini duyurdu.' 1975 yılında Ercüment Ateş’in bestelediği “Sen Gidince” adlı şarkıyla, Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar çıkmıştı.1960'lı yılların sonunda'nde okuyan Rıfat Eke, Altan Eke, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç tarafından kurulan1975 yılında dahil oldu. Grup Ercüment Ateş'in bestelediği ve kendisinin seslendirdiğiadlı şarkıyla Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.in dördüncü solisti olandaha sonra yerini'e bıraktı.