Beyaz Kelebekler’in solisti Sevil Özyurt hayatını kaybetti (Sevil Özyurt kimdir?)

Ses sanatçısı Onur Akay,
1976 yapımı ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor
' filminden, Adile Naşit
'in unutulmaz yorumu ile hâlâ hafızlarda olan, ‘Sen Gidince
' isimli şarkıyı söyleyen ve meşhur eden ‘Beyaz Kelebekler
'in dördüncü solisti Sevil Özyurt
'un 13 gün önce defnedildiğini duyurdu.
‘Beyaz Kelebekler
' 1975 yılında Ercüment Ateş’in bestelediği “Sen Gidince” adlı şarkıyla, Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar çıkmıştı.
Sevil Özyurt
SEVİL ÖZYURT KİMDİR?
1960'lı yılların sonunda Kabataş Erkek Lisesi
'nde okuyan Rıfat Eke, Altan Eke, Ender Akacan, Behzat Kutlubağ, Bülent Ortaç tarafından kurulan Beyaz Kelebekler'e
1975 yılında dahil oldu. Grup Ercüment Ateş'in bestelediği ve kendisinin seslendirdiği Sen Gidince
adlı şarkıyla Hollanda plak listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.
Beyaz Kelebekler'
in dördüncü solisti olan Sevil Özyurt
daha sonra yerini Semra İleten
'e bıraktı.
Can Hakman