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Beyaz Masa'ya şikayet yağdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorun çözüm merkezi olarak bilinen Beyaz Masa'ya geçtiğimiz yıl 8 milyon 693 bin başvuru gerçekleşti

Beyaz Masa'ya şikayet yağdı
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" e-dergisinin Şubat sayısında, belediyenin geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalara yer verildi. Buna göre, toplam nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'un çözüm merkezi olarak bilinen, ağırlıklı olarak telefon ve sosyal medyadan ulaşılan Beyaz Masa'ya 2017'de toplam 8 milyon 693 bin adet başvuru yapıldı.

5 MİLYON KİŞİ SPOR TESİSLERİNİ KULLANDI

Ayrıca İstanbul İtfaiyesi, 2017'de toplam 56 bin 451 vakaya müdahale etti. İBB ekiplerince, sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık toplandı. 284 bin 948 kişi İSMEK kurslarında eğitim aldı. 5 milyon 271 bin kişi İBB'nin spor tesislerini kullandı. 759 bin 154 kişi İBB tarafından düzenlenen düzenlediği kültür sanat etkinliklerine katıldı.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 


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