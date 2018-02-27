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Beyaz Saray'dan Esad'a sert uyarı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Suriye'de Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve sağlık görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan Esad'a sert uyarı
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ilk yardım görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Suriye'deki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sanders, Birleşmiş Milletler (BM)Güvenlik Konseyi tarafından geçen cumartesi günü alınan Suriye genelinde "insani ateşkes" kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:,,
 

"REJİM SİVİLLERİ TERÖRİZE EDİYOR"


"Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor." 

Sanders, Esad rejiminin bir kez daha kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin yeniden saldırı düzenleme ihtimalinin olup olmadığı sorusunu yanıtladı.


"SURİYE REJİMİ UYARIYI CİDDİYE ALMALI"


Sözcü, bu soru üzerine, "Başkan (Trump), Esad rejimine karşı zaten daha önce uyarı yaptı. Bu mesajı aynen koruyoruz. Saldırıların derhal durması gerektiğini söylüyorsak kastımız tam olarak budur ancak spesifik adımlar anlamında ne yapacağımızı buradan açıklayacak değilim. Suriye rejiminin bunu ciddiye alması gerekir." yorumunu yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde 24 Şubat'ta, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı. Oy birliğiyle alınan bu kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.


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