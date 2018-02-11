Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı

Beyaz Saray’dan Kalın-McMaster görüşmesi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek çözüm arayışlarının ele alındığı belirtildi.

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU YAPILDI

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı duyuruldu.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.
Kalın ve McMaster’ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları bütünüyle ele alındığı, "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.

(Hasan Çelik / İHA)


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