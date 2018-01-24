Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Suriye'de gerilimi düşürmelerini istiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını ve Suriye’deki son durumun bu görüşmede ele alınacağını bildirdi.

24 Ocak 2018, Çarşamba 01:22
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Suriye'de gerilimi düşürmelerini istiyoruz
Sözcü Sanders, Beyaz Saray’daki basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve Suriye’deki son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye’nin, Afrin’de PYD/PKK unsurlarına karşı başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bir soruya cevap veren Sanders, "Dün de bu konu konuşulmuştu. Onlardan (Suriye’de) gerilimi düşürmesini istiyoruz." diye konuştu.


TRUMP-ERDOĞAN TELEFONDA GÖRÜŞECEK


Suriye konusunun bugün yapılması beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde de ele alınacağını açıklayan Sanders, görüşme öncesinde detaylara girmek istemediğini belirtti.

Dünkü basın brifinginde Sözcü Sanders, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sanders ayrıca, "Suriye’nin kuzeybatısında tüm tarafları DEAŞ’ın mağlup edilmesi amacına odaklanmaya, Suriye’deki çatışmaları azaltmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Esed’in vahşi rejiminin Afrin’e dönemeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için diplomatik olarak çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.


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