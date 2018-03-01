Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın en uzun süre yanında görev yapan yardımcısı ve Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks görevinden ayrıldı

Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etti
Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten 29 yaşındaki Hope Hicks'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan Donald Trump'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.
 

İstifa gerekçesi açıklanmadı


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.

Son üç yıldır bazı katmanlarda Donald Trump'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.
 

Koltuğunu hemen terk etmeyecek


Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.

Önceki gün ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.

AA


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