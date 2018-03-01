Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etti

İstifa gerekçesi açıklanmadı

Koltuğunu hemen terk etmeyecek

Nazlı Erdol

Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten 29 yaşındaki Hope Hicks'in görevinden istifa ettiği bildirildi.İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Hicks, "Başkan'a olan minnettarlığımı ifade edecek kelime bulamıyorum." değerlendirmesini yaptı.'dan yapılan yazılı açıklamada ise Hicks'e teşekkür edildi ancak istifa gerekçesi açıklanmadı. Trump da yazılı bir açıklamayla Hicks'in bugüne kadar çok iyi işler yaptığını belirtti.Son üç yıldır bazı katmanlarda'a yakın bir isim olarak çalışan Hicks, bu yönüyle Trump'ın yanında en uzun süre görev yapan yardımcısı olarak biliniyordu.Hicks'in koltuğunu hemen terk etmeyeceği, yerine geçecek isim belirleninceye kadar şu anki görevini sürdüreceği de bildirildi.Önceki günİstihbarat Komitesi önündesoruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade veren Hicks'in, soruşturmanın bundan sonraki safhalarında da gündeme gelebileceği belirtilmişti.