Beyaz Saray'ın Van Gogh tablosu talebini geri çeviren müze: Altın klozet verelim

Nazlı Erdol

'de yayınlanangazetesinin edindiği e-posta yazışmalarına göre, Eylül 2017'deünlü Hollandalı ressamun 'Karlı Manzara' tablosunu kiralamak üzere Guggenheim Müzesi ile temasa geçti.Müzenin küratörü'ın talebini geri çevirirken yerine müze envanterindeki başka bir eseri önerdi: 18 karat altından yapılmış ve çalışır halde olan klozet.Sanatçı'ın eseri olan 'Amerika' adlı altın klozet, bir yıl boyunca Guggenheim Müzesi'nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştı. Eserin ABD'deki israfı ve yozlaşmayı tasvir ettiği belirtiliyordu.Washington Post'a göre küratör Spector, Beyaz Saray'a gönderdiği yanıtta " Eğer Başkan veilgilenirlerse eseri Beyaz Saray'a ödünç verebiliriz. Sanatçı eserini uzun süreli olarak ödünç vermeyi kabul ediyor. Oldukça değerli ve nadide bir eser. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz" dedi.Gazete, Guggenheim Müzesi'nin sözcüsü'un da yazışmaları doğruladığını aktarıyor.t, Spector'un ya da Beyaz Saray'dan herhangi bir yetkilinin konuyla ilgili görüş vermediğini de ifade ediyor.