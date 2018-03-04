Beyaz Saray yakınında intihar girişimi

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı
 

Beyaz Saray yakınında intihar girişimi
ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

Olayı Twitter hesabı üzerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray’ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray’dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.


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