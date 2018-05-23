Beyaz Show bitti mi? Kanal D'den flaş açıklama!
Günlerdir Beyaz Show'un bitmesi hakkında çıkan haberler için açıklama yapan Kanal D, haberlerin asılsız olduğunu söyledi
Yaptığı şov programıyla milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Beyazıt Öztürk'ün, yıllardır sunduğu Beyaz Show'un yeni sezonda ekranda olmayacağı iddia edilmişti.
HABERLERİ YALANLADILAR
Kanal D yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı: "Son günlerde Beyazıt Öztürk‘ün Kanal D'den ayrıldığına dair çıkan haberler asılsızdır. 22 yıldır ekran yüzümüz olan Beyazıt Öztürk ile bundan sonrası için de görüşmelerimiz devam etmektedir."