Yaptığı şov programıyla milyonların tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Beyazıt Öztürk'ün, yıllardır sunduğu Beyaz Show'un yeni sezonda ekranda olmayacağı iddia edilmişti.

HABERLERİ YALANLADILAR

Kanal D yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı: "Son günlerde Beyazıt Öztürk‘ün Kanal D'den ayrıldığına dair çıkan haberler asılsızdır. 22 yıldır ekran yüzümüz olan Beyazıt Öztürk ile bundan sonrası için de görüşmelerimiz devam etmektedir."