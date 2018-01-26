Beyaz Show bu akşam yok mu? Kanal D yayın akışında yok

BEYAZ SHOW'UN GEÇEN HAFTAKİ KONUKLARI KİMDİ?

Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu

Veysel Mutlu Beyaz Show'u coşturdu

KANAL D YAYIN AKIŞINFDA BGÜN NELER VAR? (26 OCAK 2018)

Çiğdem Saltık

tarafından yıllardır devam edenbu akşam yok.'nin yayın akışında Gülizar dizisi görünüyor.'un yayınlanmama nedeni ise henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında bu haberimizden ulaşabilirsiniz.Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, 'Ölümlü Dünya' filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk olmuştu programa.Haber programı / Kanal D ile Günaydın Türkiye – CanlıYerli dizi / Hıçkırık-TekrarMagazin / Magazin D - CanlıProgram / Ekip Şahane – Yeni bölümYerli dizi / Hıçkırık – Yeni bölümYerli dizi / Arka Sokaklar - TekrarHaber / Ahmet Hakan'la Kanal D HaberYerli dizi / Arka Sokaklar - Yeni bölümYerli dizi / GülizarYerli dizi / Siyah Beyaz AşkMüzik / Müzik ArasıKanal D Çocuk Kulübü