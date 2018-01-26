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Beyaz Show bu akşam yok mu? Kanal D yayın akışında yok

Kanal D'de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak mı? Yayın akışında görünmeyen programın akıbeti ne? İşte ayrıntılar...

26 Ocak 2018, Cuma 10:36
Beyaz Show bu akşam yok mu? Kanal D yayın akışında yok
Beyazıt Öztürk tarafından yıllardır devam eden Beyaz Show bu akşam yok. Kanal D'nin yayın akışında Gülizar dizisi görünüyor. Beyaz Show'un yayınlanmama nedeni ise henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYAZ SHOW'UN GEÇEN HAFTAKİ KONUKLARI KİMDİ?

Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, 'Ölümlü Dünya' filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk olmuştu programa.



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KANAL D YAYIN AKIŞINFDA BGÜN NELER VAR? (26 OCAK 2018)

06.45: Haber programı / Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı

09.15: Yerli dizi / Hıçkırık-Tekrar

10.30: Magazin / Magazin D - Canlı

12.45: Program / Ekip Şahane – Yeni bölüm

14.45: Yerli dizi / Hıçkırık – Yeni bölüm
 
16.00: Yerli dizi / Arka Sokaklar - Tekrar

18.45: Haber /  Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20.00: Yerli dizi / Arka Sokaklar - Yeni bölüm

23.45: Yerli dizi  / Gülizar 

02.45: Yerli dizi /  Siyah Beyaz Aşk

05.15: Müzik / Müzik Arası

06.45: Kanal D Çocuk Kulübü
 


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