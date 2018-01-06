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Beyaz Show bu hafta neden yok?

Kanal D yayın akışında Beyaz Show'un yokluğu dikkat çekti. İki haftadır ekranlarda gözükmeyen sevilerek takip edilen talk show programının akıbetini merak eden izleyiciler, Beyaz Show bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman?' gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte Beyaz Show'un yeni bölüm tarihi

Beyaz Show bu hafta neden yok?
Beyaz Show konukları için araştırmaları başladı ancak programın akışta yer almaması kafaları karıştırdı. Kanal D ekranlarının cuma klasiği Beyaz Show en son 22 Aralık’ta izleyici karşısına çıkmış, sevilen talk show programına Jean Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Gökçe, Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu konuk olmuştu. Peki Beyaz Show bu hafta yok mu?

Yılbaşı sonrası pek çok kanal dizilerine ve programlarına ara verdi, bunlardan biri de Beyaz Show oldu. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show ‘u yayın akışında göremeyen program takipçileri, “Yeni bölüm yayınlanmayacak mı, yok mu?” gibi sorulara yanıt arıyordu, beklenen açıklama geldi.


12 OCAK'TA EKRANDA


Kanal D’nin ana sayfasından yapılan duyuruya göre, Beyaz Show, sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle 12 Ocak’ta kaldığı yerden devam edecek. 


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