Beyaz Show bu hafta neden yok?



12 OCAK'TA EKRANDA

İdil Janet Demiray

konukları için araştırmaları başladı ancak programın akışta yer almaması kafaları karıştırdı. Kanal D ekranlarının cuma klasiği Beyaz Show en son 22 Aralık’ta izleyici karşısına çıkmış, sevilen talk show programınavekonuk olmuştu.Yılbaşı sonrası pek çok kanal dizilerine ve programlarına ara verdi, bunlardan biri de Beyaz Show oldu. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show ‘u yayın akışında göremeyen program takipçileri, “Yeni bölüm yayınlanmayacak mı, yok mu?” gibi sorulara yanıt arıyordu, beklenen açıklama geldi.Kanal D’nin ana sayfasından yapılan duyuruya göre, Beyaz Show, sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle 12 Ocak’ta kaldığı yerden devam edecek.