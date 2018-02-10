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Beyaz Show'da Aşkım Kapışmak geceye damga vurdu

Yirmi yılı aşkın süredir devam eden fenomen talk show programı Beyaz Show dün gece yine izleyenleri kahkaya boğdu. Beyaz Show’a bu hafta; Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuktu

10 Şubat 2018, Cumartesi 09:25
Beyaz Show'da Aşkım Kapışmak geceye damga vurdu
Beyaz Show, yeni yayın döneminde canlı canlı devam ediyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan Beyaz Show yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle ekrandaydı.

Beyazıt Öztürk'ün bu haftaki konukları  Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak'tı.


AŞKIM KAPIŞMAK HERKESİ ŞAŞIRTTI!


İletişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ın anlık olarak yaptığı ilişki yorumu herkesi çok şaşırttı! Stüdyodaki evli bir çift ile çok kısa sohbet ederek onları detaylı olarak analiz etti ve başta Beyaz olmak üzere herkes ne diyeceğini bilemedi.

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