Beyaz Show'da Aşkım Kapışmak geceye damga vurdu

Beyaz Show
, yeni yayın döneminde canlı canlı devam ediyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan Beyaz Show
yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle ekrandaydı.
Beyazıt Öztürk'ün bu haftaki konukları Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan
ve Aşkım Kapışmak
'tı.
AŞKIM KAPIŞMAK HERKESİ ŞAŞIRTTI!
İletişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ın anlık olarak yaptığı ilişki yorumu herkesi çok şaşırttı! Stüdyodaki evli bir çift ile çok kısa sohbet ederek onları detaylı olarak analiz etti ve başta Beyaz
olmak üzere herkes ne diyeceğini bilemedi.
Kanal D Beyaz Show'un yeni bölüm konukları açıklandı! (9 Şubat Beyaz Show)
Aşkım Kapışmak kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Aşkım Kapışmak kaç yaşında?
İdil Janet Demiray