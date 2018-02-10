Beyaz Show'da Aşkın Kapışmak geceye damga vurdu



AŞKIN KAPIŞMAK HERKESİ ŞAŞIRTTI!

Kanal D Beyaz Show'un yeni bölüm konukları açıklandı! (9 Şubat Beyaz Show)

Aşkım Kapışmak kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Aşkım Kapışmak kaç yaşında?

İdil Janet Demiray

, yeni yayın döneminde canlı canlı devam ediyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olanyepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle ekrandaydı.Beyazıt Öztürk'ün bu haftaki konuklarıve'tı.İletişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ın anlık olarak yaptığı ilişki yorumu herkesi çok şaşırttı! Stüdyodaki evli bir çift ile çok kısa sohbet ederek onları detaylı olarak analiz etti ve baştaolmak üzere herkes ne diyeceğini bilemedi.