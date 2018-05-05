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Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!

Beyaz Show'un Cuma akşamı ekrana gelen sezon finali bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Jet Sosyete dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan'a sosyal medyada fenomen olan annesi sürpriz yaptı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 13:32
Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!
Kanal D’nin sevilen talk show programı Beyaz Show, 4 Mayıs Cuma akşamı sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finaline, şarkıcı Koray Avcı, oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oldu.

Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan, aynı zamanda sosyal medyada annesiyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada çok sevilen ve şöhrete kavuşan anne Selma Hanım oğluna büyük bir sürpriz yaptı.


TAM ANNESİ HAKKINDA KONUŞUYORDU Kİ...


Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz Beyaz Show'a geldi. Enis Arıkan, annesi hakkında konuşurken aniden stüdyoyaya giriş yapan Selma Hanım'ı görünce şaşkına döndü.


İŞTE O ANLAR...





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