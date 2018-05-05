Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!

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Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)

Elif Bayram

Kanal D’nin sevilen talk show programı4 Mayıs Cuma akşamı sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finaline, şarkıcı Koray Avcı, oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık vekonuk oldu.dizisinde rol alanaynı zamanda sosyal medyada annesiyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada çok sevilen ve şöhrete kavuşan anne Selma Hanım oğluna büyük bir sürpriz yaptı.Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz Beyaz Show'a geldi., annesi hakkında konuşurken aniden stüdyoyaya giriş yapan Selma Hanım'ı görünce şaşkına döndü.