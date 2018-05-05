Beyaz Show'da Enis Arıkan'a sürpriz!

Kanal D’nin sevilen talk show programı Beyaz Show,
4 Mayıs Cuma akşamı sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finaline, şarkıcı Koray Avcı, oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, başarılı spiker Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren
konuk oldu.
Gülse Birsel'in Jet Sosyete
dizisinde rol alan Enis Arıkan,
aynı zamanda sosyal medyada annesiyle yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada çok sevilen ve şöhrete kavuşan anne Selma Hanım oğluna büyük bir sürpriz yaptı.
TAM ANNESİ HAKKINDA KONUŞUYORDU Kİ...
Selma Hanım, oğlu Enis Arıkan'dan habersiz Beyaz Show'a geldi. Enis Arıkan
, annesi hakkında konuşurken aniden stüdyoyaya giriş yapan Selma Hanım'ı görünce şaşkına döndü.
İŞTE O ANLAR...
Jet Sosyete ekibi Beyaz Show'a damga vurdu (Beyaz Show sezon finali)
Elif Bayram