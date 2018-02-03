Beyaz Show'da güldüren anlar! Tek tek mesajlarına baktı

Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show
, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin “Bebeto” lakaplı prensi Burak Ku
t, yönetmenliğini Serra Yılmaz
’ın yaptığı “Cebimdeki Yabancı” filminin oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu
, Leyla Lydia Tuğutlu
, Serkan Altunorak
ve Şükrü Özyıldız k
onuk oldu.
BEYAZ KONUKLARIN MESAJLARINI OKUDU!
Beyaz, konukların en son gelen mesajlarını okumak için yaptığı hamleyi başarıyla gerçekleştirdi.Mesajlarını okutmamak için taklalar atan konuklar olsa da; Beyaz, tek tek incelemelerini yaptı.
Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)
İdil Janet Demiray