Beyaz Show'da güldüren anlar! Tek tek mesajlarına baktı



BEYAZ KONUKLARIN MESAJLARINI OKUDU!

Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)

İdil Janet Demiray

Cuma gecelerinin eğlencesi, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin “Bebeto” lakaplı prensit, yönetmenliğini’ın yaptığı “Cebimdeki Yabancı” filminin oyuncularıveonuk oldu.Beyaz, konukların en son gelen mesajlarını okumak için yaptığı hamleyi başarıyla gerçekleştirdi.Mesajlarını okutmamak için taklalar atan konuklar olsa da; Beyaz, tek tek incelemelerini yaptı.