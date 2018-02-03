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Beyaz Show'da güldüren anlar! Tek tek mesajlarına baktı

Kanal D'de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz Show'un yine birbirinden renkli konukları vardı...

Beyaz Show'da güldüren anlar! Tek tek mesajlarına baktı
Cuma gecelerinin eğlencesi Beyaz Show, muhteşem konukları ve yepyeni içeriğiyle yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Türk pop müziğinin “Bebeto” lakaplı prensi Burak Kut, yönetmenliğini Serra Yılmaz’ın yaptığı “Cebimdeki Yabancı” filminin oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız konuk oldu.


BEYAZ KONUKLARIN MESAJLARINI OKUDU!


Beyaz, konukların en son gelen mesajlarını okumak için yaptığı hamleyi başarıyla gerçekleştirdi.Mesajlarını okutmamak için taklalar atan konuklar olsa da; Beyaz, tek tek incelemelerini yaptı. 


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