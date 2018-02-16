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Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Vatanım Sensin dizisinde Hilal ve Leon karakterine hayat veren iki oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzu 16 Şubat'ta Beyazıt Öztürk'ün konukları arasında olacak. İşte Beyaz Show konukları ve bu akşam ekrana gelecek bölümün tanıtım videosu...

16 Şubat 2018, Cuma 12:29
Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?
Beyaz Show, konukları ile Kanal D izleyisicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk-show programı Beyaz Show'a bu hafta; şarkıcı Ferhat Göçer, sunucu Evrim Akın, Vatanım Sensin'in Hilal ve Leon'u, Boran Kuzum ve Miray Daner konuk oluyor.

İşte Vatanım Sensin dizisi oyuncularının da konuklar arasında olacağı programın tanıtım videosu:



Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de! 

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MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner, 1999'da İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner, 2009'da Bez Bebek dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandırdı. 2015'te Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile tanındı. 

Şu an Vatanım Sensin'de rol alan Miray Daner'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk filminde beraber rol almış.

 Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner geçen aylarda Zorlu Center'da gerçekleşen Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü almıştı.

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