Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?

Beyaz Show, konukları ile Kanal D izleyisicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

İşte Vatanım Sensin dizisi oyuncularının da konuklar arasında olacağı programın tanıtım videosu:

Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu



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Çiğdem Saltık

Sunuculuğunu'ün yaptığı sevilen talk-show programıa bu hafta; şarkıcı, sunucukonuk oluyor.Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan1999'da İstanbul'da doğdu.Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan, 2009'dadizisinde rol aldı. Daha sonradizisinde Gonca karakterini canlandırdı. 2015'tedizisinde canlandırdığıkarakteri ile tanındı.Şu an'de rol alan'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvelfilminde beraber rol almış.dizideki performansıyla çok beğeniliyor.geçen aylarda Zorlu Center'da gerçekleşen Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü almıştı.