Beyaz Show'da Hilal ve Leon sürprizi! 16 Şubat 2018 Beyaz show konukları kimler?

Beyaz Show, konukları ile Kanal D izleyisicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk
'ün yaptığı sevilen talk-show programı Beyaz Show'
a bu hafta; şarkıcı Ferhat Göçer
, sunucu Evrim Akın
, Vatanım Sensin'in Hilal ve Leon'u
, Boran Kuzum ve Miray Daner
konuk oluyor.
İşte Vatanım Sensin dizisi oyuncularının da konuklar arasında olacağı programın tanıtım videosu:
Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Beyaz'ın Tarkan taklidi izleyicileri kahkahaya boğdu
MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner,
1999'da İstanbul'da doğdu.
Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner
, 2009'da Bez Bebek
dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam
dizisinde Gonca karakterini canlandırdı. 2015'te Medcezir
dizisinde canlandırdığı Beren
karakteri ile tanındı.
Şu an Vatanım Sensin
'de rol alan Miray Daner
'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk
filminde beraber rol almış.
Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner
dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner
geçen aylarda Zorlu Center'da gerçekleşen Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü almıştı.
Miray Daner göğüslerini küçülttürecek
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Çiğdem Saltık