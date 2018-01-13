Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)

Kanal D Haber'in
başarılı sunucusu Gözde Atasoy
Kökçü'nün haber videolarına yapılan ufak bir ekleme, kahkaha tufanına neden oldu.
Beyaz Show
ekibinin hazırladığı video, başta Gözde Atasoy Kökçü olmak üzere herkes tarafından çok beğenildi.
İŞTE O VİDEO...
GÖZDE ATASOY KİMDİR?
Televizyonculuğa 2009’da başlayan Gözde Atasoy kimdir merak ediliyor. Ekranların haber programı sunucuları arasında farklı bir yere sahip Gözde Atasoy kimdir? Tecrübeli sunuculuğa ne zaman başladı? Kaç yaşında ve nerede doğdu? Görev aldığı TV kanalları hangileri? İşte Gözde Atasoy hakkında bilmedikleriniz…
Gözde Atasoy, 15 Nisan 1985 İstanbul'da doğdu. Nişantaşı Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Gözde Atasoy, San Francisco’da Golden Gate University’den MBA diplomasını aldı.
Gözde Atasoy,
televizyonculuğa 2009 yılında Beşiktaş TV’de
başladı. Haber bültenlerini ve ekonomi programını hazırlayıp sundu, özel röportajlar yaptı. 2011 yılında CNN Türk’e transfer oldu. CNN Türk’teki görevine devam ederken, 2012 yaz döneminde 3 ay Kanal D
hafta sonu Ana Haber Bülteni’ni sundu. Gözde Atasoy, Ocak 2013’te Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından, CNN Türk’teki
görevinden ayrıldı ve Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni ve Hafta içi Euro D Ana Haber Bültenini sundu.
Gözde Atasoy, aynı zamanda uluslararası bir sivil toplum girişimi olan ve zihinsel ve gelişim engelli bireylerle, gönüllüleri arkadaş yapan Best Buddies programının Türkiye Arkadaşlık Elçisidir.
ÇALIŞTIĞI TELEVİZYON KANALLARI
2009-2011: Beşiktaş TV
2011-2013: CNN Türk
2012-2017: Kanal D
GÖZDE ATASOY EVLİ Mİ?
Gözde Atasoy 2014 yılında, İLÇE Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu
üyesi iş adamı Emirhan Kökçü ile dünya evine girdi.
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