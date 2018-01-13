Beyaz Show'da Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'u güldüren skeç! (Gözde Atasoy kimdir?)

Beyaz Show'a konuk olan Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy'un, haber sunarken yaptığı el hareketleriyle ilginç bir skeç hazırlandı