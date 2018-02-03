Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!



'DAHA FAZLASI İÇİN DOKUNUN'

Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)

Beyaz Show'da güldüren anlar! Tek tek mesajlarına baktı

Elif Bayram

2 Şubat Cuma akşamı,filminin başrol oyuncularıile müzik dünyasına hızlı bir geri dönüş yapankonuk oldu.Cep telefonlarındaki sırların ortaya dökülmesini konu alanimzalıfilmine gönderme yapmak isteyen Beyaz, konukların cep telefonlarını kurcalayarak son mesajlarını okudu.güzel oyuncucep telefonuna bakarken bir gafa imza attı. Whatsapp ekranındaki 'Daha fazlası için dokunun' yazısını mesaj olarak okuyanutandırdı.