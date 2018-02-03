Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'a
2 Şubat Cuma akşamı, Cebimdeki Yabancı
filminin başrol oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız
ile müzik dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan Burak Kut
konuk oldu.
Cep telefonlarındaki sırların ortaya dökülmesini konu alan Ferzan Özpetek
imzalı Cebimdeki Yabancı
filmine gönderme yapmak isteyen Beyaz, konukların cep telefonlarını kurcalayarak son mesajlarını okudu.
Beyaz,
'DAHA FAZLASI İÇİN DOKUNUN'
güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun
cep telefonuna bakarken bir gafa imza attı. Whatsapp ekranındaki 'Daha fazlası için dokunun' yazısını mesaj olarak okuyan Beyaz, Tuğutlu'yu
utandırdı.
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Elif Bayram