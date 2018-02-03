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Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'a Cebimdeki Yabancı filminin oyuncuları konuk oldu. Beyaz, canlı yayında oyuncuların cep telefonlarını kurcalayarak son mesajlarını okudu. Leyla Lydia Tuğutlu'nun telefonunu kurcalarken, Beyaz'ın okudukları ise güzel oyuncuyu utandırdı. Bir gafa imza attığını fark eden Beyaz'ın yaptıkları konukları kahkahaya boğdu!

03 Şubat 2018, Cumartesi 10:00
Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!
Beyaz Show'a 2 Şubat Cuma akşamı, Cebimdeki Yabancı filminin başrol oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız ile müzik dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan Burak Kut konuk oldu.

Cep telefonlarındaki sırların ortaya dökülmesini konu alan Ferzan Özpetek imzalı Cebimdeki Yabancı filmine gönderme yapmak isteyen Beyaz, konukların cep telefonlarını kurcalayarak son mesajlarını okudu.


'DAHA FAZLASI İÇİN DOKUNUN'


Beyaz, güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun cep telefonuna bakarken bir gafa imza attı. Whatsapp ekranındaki 'Daha fazlası için dokunun' yazısını mesaj olarak okuyan Beyaz, Tuğutlu'yu utandırdı.





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