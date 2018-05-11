Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı Beyaz Show bu akşam ekranlarda olmayacak. Televizyon karşısına geçip Beyazıt Öztürk'ü ve konuklarını izlemek isteyenler, bu gece İnsanlık Suçu'nun tekrar bölümüyle karşılaşacak. Bunun nedeni ise Byaz Show'un geçen hafta sezon finali yapması...

