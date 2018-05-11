Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı
Beyaz Show bu akşam ekranlarda olmayacak. Televizyon karşısına geçip Beyazıt Öztürk'ü ve konuklarını izlemek isteyenler, bu gece İnsanlık Suçu'nun tekrar bölümüyle karşılaşacak. Bunun nedeni ise Byaz Show'un geçen hafta sezon finali yapması...
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Kanal D ile Günaydın Türkiye CANLI
09:45 Ver Elini Aşk TEKRAR
12:45 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
15:00 Magazin D CANLI
16:30 Arka Sokaklar TEKRAR
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM
00:15 İnsanlık Suçu TEKRAR
02:45 Deniz Seviyesi
04:45 Hayat Şarkısı