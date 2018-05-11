Beyaz Show neden yok? Kanal D yayın akışı

Beyaz Show bu akşam ekranlarda olmayacak. Televizyon karşısına geçip Beyazıt Öztürk'ü ve konuklarını izlemek isteyenler, bu gece İnsanlık Suçu'nun tekrar bölümüyle karşılaşacak. Bunun nedeni ise Byaz Show'un geçen hafta sezon finali yapması...
 

11 Mayıs 2018, Cuma 17:33
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Beyaz Show her hafta cuma günlerine damga vururken geçen hafta sezon finali yaparak ekrana veda etti. Beyaz Show'un sezon finalini yaptığını bilmyene seyirciler "İnsanlık Suçu" dizisiyle karşılaşacaklar. 

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Kanal D ile Günaydın Türkiye CANLI
 
09:45 Ver Elini Aşk TEKRAR

12:45 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

15:00 Magazin D CANLI

16:30 Arka Sokaklar TEKRAR

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM

00:15 İnsanlık Suçu TEKRAR

02:45 Deniz Seviyesi

04:45 Hayat Şarkısı







 

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