Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu

Beyaz Show 19 Ocak 2018 Cuma günkü bölümü ile ekrandaydı. Beyaz Show'un bu haftaki konukları  Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu oldu

Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu
Kanal D'de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz
Show bu hafta yine eğlence dolu geçti.

Beyaz Show'un konukları, Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı
Veysel Mutlu idi.


STÜDYODA SOĞUK DUŞ


Kahkaha tufanının yaşandığı yeni bölümde seyircilerden birisi, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için sahneye çıktı. Kız arkadaşı bu teklife hayır cevabını verince herkes dondu kaldı. Daha sonra bu cevabın Beyazıt Öztürk'ün bir şakası olduğu anlaşıldı.


"FİLMİ 2000 LİRAYA ÇEKTİK"


Sarp Apak'ın kendisi ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, İrem Sak, Feyyaz Yiğit, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet
Özgür gibi isimlerin oynadığı 'Ölümlü Dünya' filmi için "2000 liraya çektik" ifadeleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada 'Örümcek, koktun mu?' videoları ile ünlenen Simge Barankoğlu da izleyiciler arasındaydı. 



Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
İrem Sak kimdir?İrem Sak kimdir?
Sarp Apak kimdir?Sarp Apak kimdir?
Alper Kul kimdir?Alper Kul kimdir?
Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?
Pamela Spence kimdir?Pamela Spence kimdir?
Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi

İbrahim Kutluay ve Meryem Uzerli baş başa eğlendi
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ilk kez birlikte görüntülendi

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ilk kez birlikte görüntülendi
'Aşk Kapıyı Çalınca' radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi

'Aşk Kapıyı Çalınca' radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi
Gördüğümüz sahnelerin şaşırtan gerçek hali

Gördüğümüz sahnelerin şaşırtan gerçek hali
Kim Kardashian doğumdan sonraki ilk üstsüz fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian doğumdan sonraki ilk üstsüz fotoğrafını paylaştı
Songül Öden, İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor?

Songül Öden, İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile aşk mı yaşıyor?
İşte Kerimcan Durmaz'ın evi

İşte Kerimcan Durmaz'ın evi
Zenfira İbrahimova İbrahim Tatlıses'i ağlattı

Zenfira İbrahimova İbrahim Tatlıses'i ağlattı
Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı (İbrahim Kutluay ne kadar nafaka ödeyecek?)
İdo Tatlıses'ten arkadaşının aşkı iddialarına jet yalanlama

İdo Tatlıses'ten arkadaşının aşkı iddialarına jet yalanlama
Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu

Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu