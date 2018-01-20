Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu



STÜDYODA SOĞUK DUŞ



"FİLMİ 2000 LİRAYA ÇEKTİK"

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?

İrem Sak kimdir?

Sarp Apak kimdir?

Alper Kul kimdir?

Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?

Pamela Spence kimdir?

Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)

İdil Janet Demiray

de yayınlanan, ev sahipliğini'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan programbu hafta yine eğlence dolu geçti.Beyaz Show'un konukları,idi.Kahkaha tufanının yaşandığı yeni bölümde seyircilerden birisi, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için sahneye çıktı. Kız arkadaşı bu teklife hayır cevabını verince herkes dondu kaldı. Daha sonra bu cevabın Beyazıt Öztürk'ün bir şakası olduğu anlaşıldı.Sarp Apak'ın kendisi ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, İrem Sak, Feyyaz Yiğit, Özgür Emre Yıldırım, MehmetÖzgür gibi isimlerin oynadığı '' filmi için "2000 liraya çektik" ifadeleri de dikkat çekti.Sosyal medyada 'Örümcek, koktun mu?' videoları ile ünlenenda izleyiciler arasındaydı.