Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu

Kanal D'
de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk
'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz
Show
bu hafta yine eğlence dolu geçti.
Beyaz Show'un konukları, Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı
Veysel Mutlu
idi.
STÜDYODA SOĞUK DUŞ
Kahkaha tufanının yaşandığı yeni bölümde seyircilerden birisi, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için sahneye çıktı. Kız arkadaşı bu teklife hayır cevabını verince herkes dondu kaldı. Daha sonra bu cevabın Beyazıt Öztürk'ün bir şakası olduğu anlaşıldı.
"FİLMİ 2000 LİRAYA ÇEKTİK"
Sarp Apak'ın kendisi ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, İrem Sak, Feyyaz Yiğit, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet
Özgür gibi isimlerin oynadığı 'Ölümlü Dünya
' filmi için "2000 liraya çektik" ifadeleri de dikkat çekti.
Sosyal medyada 'Örümcek, koktun mu?' videoları ile ünlenen Simge Barankoğlu
da izleyiciler arasındaydı.
Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
İrem Sak kimdir?
Sarp Apak kimdir?
Alper Kul kimdir?
Ahmet Mümtaz Taylan kimdir?
Pamela Spence kimdir?
Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)
İdil Janet Demiray