Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)

Kanal D
'de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk
'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz Show
bu hafta yine çok eğlenceli.
Beyaz Show
hayranları, Beyaz Show
'un bu haftaki konuklarını merak ediyor.
Kanal D
'nin resmi sitesinde 19 Ocak Cuma gecesi yayınlanacak olan Beyaz Show
'un yeni konukları açıklandı.
İşte o isimler:
Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu
konuk oluyor.
19 Ocak 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!
Çiğdem Saltık