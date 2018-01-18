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Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)

Beyaz Show 19 Ocak 2018 Cuma günü fragmanı yayınlandı. Peki Beyaz Show'un bu akşamki konukları kim olacak? Beyaz Show 19 Ocak konukları ve tüm detaylar haberimizde...

19 Ocak 2018, Cuma 09:09
Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)
Kanal D'de yayınlanan, ev sahipliğini Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan program Beyaz Show bu hafta yine çok eğlenceli.

Beyaz Show hayranları, Beyaz Show'un bu haftaki konuklarını merak ediyor.

Kanal D'nin resmi sitesinde 19 Ocak Cuma gecesi yayınlanacak olan Beyaz Show'un yeni konukları açıklandı.

İşte o isimler: Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlu konuk oluyor.

19 Ocak 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!



 


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