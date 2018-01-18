Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (19 Ocak 2018)

19 Ocak 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Çiğdem Saltık

'de yayınlanan, ev sahipliğini'ün yaptığı ve Cuma gecelerine neşe katan programbu hafta yine çok eğlenceli.hayranları,'un bu haftaki konuklarını merak ediyor.'nin resmi sitesinde 19 Ocak Cuma gecesi yayınlanacak olan'un yeni konukları açıklandı.Pamela Spence, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve Mandalinacı Veysel Mutlukonuk oluyor.