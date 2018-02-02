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Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)

Beyaz Show 2 Şubat 2018 Cuma günü fragmanı yayınlandı. Peki Beyaz Show'un bu akşamki konukları kim olacak? Beyaz Show 2 Şubat konukları ve tüm detaylar haberimizde...

Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)
Geçen hafta ekranda olmayan Beyaz Show bu akşam  seyirciyle buluşacak.

BEYAZ SHOW 2 ŞUBAT CUMA KONUKLARI BELLİ OLDU

Beyaz Show'a bu hafta; Burak Kut, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız konuk oluyor.

Beyaz Show 2 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; şarklılarıyla Burak Kut ile "Cebimdeki Yabancı" filminin oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız konuk oluyor.

 


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