Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler? (2 Şubat 2018)

BEYAZ SHOW 2 ŞUBAT CUMA KONUKLARI BELLİ OLDU

Çiğdem Saltık

Geçen hafta ekranda olmayan Beyaz Show bu akşam seyirciyle buluşacak.Beyaz Show'a bu hafta; Burak Kut, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız konuk oluyor.Beyaz Show 2 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; şarklılarıyla Burak Kut ile "Cebimdeki Yabancı" filminin oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız konuk oluyor.