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Beyaz siyah ve ekşi dut şifa deposu

Dutun beyaz, siyah ve ekşi olanı adeta eczane gibi. Beyaz ve kara olmak üzere iki çeşidi bulunan dut doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan dut, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansızlığa ve böbreklere iyi geliyor. Ağız ve diş sağlığı sorunları ile canlı saçlar için de yararlı olan dutun daha birçok faydası bulunuyor...

Beyaz siyah ve ekşi dut şifa deposu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, ağacı meyve veren ve yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başlayan dutun vitamin ve mineral değerinin yüksek olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aynı zamanda kansızlığa ve böbreklere iyi geldiğini söyledi.

Beyaz ve kara olmak üzere iki çeşidi bulunan dut hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turan Karadeniz, bu meyvenin doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirtti. Dutun vitamin ve mineral değerinin yüksek olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, aynı zamanda kansızlığa, ağız ve diş sağlığı sorunları ile canlı saçlar için de çok yararlı bir meyve olduğunu belirten Karadeniz, beyaz dut hakkında şu bilgileri verdi:

“Beyaz dutun meyveleri tatlı olup yenir ve C vitamini içerir. Dut meyvesi, dut pekmezi, dut hoşafı ve reçeli kalp zayıflığının tedavisinde, mide-bağırsak hastalığının tedavisinde son derece faydalıdır. Beyaz dut mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Beyaz dut yaprakları kaynatılıp içilirse idrar söktürür, vücutta biriken suyu boşaltır. Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak solucanlarını düşürür. Dut, aynı zamanda yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olur. En önemlisi de yaşlanmayı geciktirerek cildin daha taze ve diri kalmasını sağlar ve guatr hastalığına iyi gelir.”


SİYAH DUT ŞİFA KAYNAĞI


Siyah dutun faydalarının da çok olduğuna dikkat çeken Karadeniz, şu bilgileri verdi:

"Siyah dut kan yapar, böbreklerin yağını besler, boğaz şişkinliğine, çiçek ve kızamık hastalıklarına şifalı gelir. Mideyi ve bağırsakları güçlendirir, idrar söktürücü etki yapar. Siyah dut suyu ile yapılan gargara ağız içi iltihaplarına, diş eti iltihaplarına, diş eti şişmesine, bademcik iltihaplarına ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Ağız içi yaralarının (aft) iyileşmesi için ekşi dut çiğnenir."

Ekşi dutun bile adeta eczane gibi olduğuna dikkat çeken Karadeniz, “Ekşi dut usaresi şeker hastalığına iyi gelmektedir” dedi.


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