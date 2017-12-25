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Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi

Çinli bilim insanları yeni geliştirilen bir teknikle beyin felcinin uzuvlarda yarattığı hasarın anlamlı ölçüde iyileştirilebildiğini açıkladı

Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Çin’de yapılan bir çalışmada, yeni geliştirilen sinir transferi tekniğiyle tıpta spastik hemipleji olarak adlandırılan beyin felcinin neden olduğu kol felçlerinde, aşırı kasılmaların azaltıldığı ve kol işlevinin iyileştirildiği kaydedildi.

Medimagazin'in haberine göre The New England Journal of Medicine’de “Trial of Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Spastic Arm Paralysis” başlığıyla yayımlanan çalışmada, felçli olmayan taraftan felçli olan kolun bulunduğu tarafa C7 siniri transferi yapıldığında, felçli kolda 12 aylık bir rehabilitasyon sürecine denk gelecek şekilde iyileşmeler görüldüğü söylendi.

Şangay Huashan Hastenesi’nde bir el cerrahı olan Mou-Xiong Zheng ve ekibi, eş taraflı beyin yarım küreleri ve felçli el arasında fizyolojik bir bağlantı geliştirdiklerini ifade etti.

STANDART TEDAVİDEN DAHA İYİ SONUÇLAR ALINDI

Zheng ve ekibi yaklaşık 5 yol boyunca 12 ile 45 yaş arasındaki 36 spastik hemipleji hastası üzerinde çalıştı. Hastaların yarısına rehabilitasyonun yanında C7 siniri transferi yapıldı, diğer yarısı ise sadece standart rehabilitasyon tedavisi aldı. Diyabet veya kalp hastalığı gibi sistemik hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. MR görüntüleme tekniği ve Fugl-Meyer Değerlendirme ölçeği ile 12 ay sonunda sonuçları analiz eden araştırmacılar, ameliyat edilen ve sinir nakli yapılan hastaların, standart rehabilitasyon tedavisi alan hastalardan çok daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gördü.

18 HASTADAN 16’Sİ TEMEL 3 HAREKETİ YAPABİLİYOR

Çalışmaya dahil olan hastalarda, dirsek bükme, önkol dönüşü, bilek dönüşü, başparmağı bükme ve beş parmaktan ikisini bükme dahil olmak üzere, ameliyatla ilgili tüm eklemlerde, başlangıca göre oldukça anlamlı iyileşmeler görüldü. Ameliyatla C7 sinir hücresi transfer edilen 18 hastadan 16’sı 12 ay içinde felçli elleriyle üç veya daha fazla temel hareketi yapabilecek hale geldi. Sadece standart rehabilitasyon tedavisi alan diğer 18 hastanın ise sadece 7 tanesi iki temel hareketi, 3 tanesi bir temel hareketi yapabildi; 8 tanesi ise 12 ay sonunda hiçbir temel hareketi gerçekleştiremedi.
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