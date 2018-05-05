Beyin kanaması geçiren Alex Ferguson kimdir?



'BİR SÜRE YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK'



SIR ALEX FERGUSON KİMDİR?

Haber Merkezi

The Sun muhabiri'nin aktardığına göre İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın efsane menajeribeyninde pıhtı oluştu ve acilen Manchester Hope Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu iddiaların ardından Manchester United Kulübü resmi hesabından bir açıklama yaptı ve çıkan haberleri doğruladı.Açıklamada 'Sir Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle bugün acil olarak ameliyata alınmıştır. Ameliyatı başarılı geçen Ferguson, bir süre yoğun bakımda tutulacak.' ifadelerine yer verildi.Sir Alexander Chapman ”Alex” Ferguson, 31 Aralık 1941 tarihinde, İskoçya'nın başkenti Glascow'da dünyaya gelmiştir. Eski bir futbolcu ve emekli teknik direktör olan Alex Ferguson, istatistiksel açıdan dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı teknik adamı olarak kabul edilmektedir.Futbolculuk kariyerinde, Queen's Park, St. Johnstone, Dunfermline Atletic, Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giyen İskoç teknik adam çıktığı 317 lig müsabakasında 171 kez gol sevinci yaşamıştır.Başarılarla geçen aktif futbolculuk kariyerinin ardından, teknik direktörlük yapmaya başlayan Ferguson, bu alanda dünyanın en iyi olmayı başararak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.Futbolu bıraktıktan sonra kulüp çalıştırmaya başlayan Ferguson, ilk deneyimini, 1974 tarihinde, East Stirlingshire'da yaşamıştır. Burada yarım sezon bile geçirmeyen Sır Alex Ferguson, aynı yıl İskoçya 1. Ligi ekiplerinden St. Mirren ile sözleşme imzalamıştır.Manchester United ile elde edilen 38 kupa'nın haricinde İskoçya'da da 12 kupa kazanmış olan Alex Ferguson toplam 50 kupa ile dünyanın açık ara en çok kupa kazanan teknik direktörü olmuştur