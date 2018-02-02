Beyin yandı kafalar karıştı: Kadıköy'de bir otobüs kazası daha...

Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarının üzerine çıktı. Direksiyon kilitlendi diyen şoförün bu sözleri akıllara dün Üsküdar'daki kazayı hatırlattı.

 

Beyin yandı kafalar karıştı: Kadıköy'de bir otobüs kazası daha...
Kadıköy'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı. 

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra  otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım  taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüsü karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.
 

DİREKSİYON KİLİTLENDİ


Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle  tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren  çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza dün Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.

Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul’da 5 bini aşkın vatandaşın kredi kartını boşaltmışlar

İstanbul’da 5 bini aşkın vatandaşın kredi kartını boşaltmışlar
Diyarbakır'da 66 yaşındaki adamdan 4 yaşında çocuğa cinsel istismar!

Diyarbakır'da 66 yaşındaki adamdan 4 yaşında çocuğa cinsel istismar!
Bakanlık evlendirilmeye çalışılan iki çocuğu kurtardı

Bakanlık evlendirilmeye çalışılan iki çocuğu kurtardı
Dolandırıcılardan yeni yöntem

Dolandırıcılardan yeni yöntem
23 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs garson polisler tarafından yakalandı

23 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs garson polisler tarafından yakalandı
Önce işkence yaptı, sonra dilendirdi

Önce işkence yaptı, sonra dilendirdi
Tecavüzcü 15 yıl sonra yakalandı

Tecavüzcü 15 yıl sonra yakalandı
Manisa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3' yükseldi

Manisa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3' yükseldi
Silopi'de öğretmenler tatile gitmedi, okulu boyadı

Silopi'de öğretmenler tatile gitmedi, okulu boyadı
İzmir'de pompalı tüfekle dehşet: Evde ölü bulundular

İzmir'de pompalı tüfekle dehşet: Evde ölü bulundular
Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi

Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi