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Beykoz'da bir kültür elçisi: Türk-Alman Üniversitesi

Beykoz ilçe merkezine ve Boğaziçi kıyılarına on dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), öğrencilerine hareketli, uluslararası ve çok dilli bir ortamda eğitim imkanı sunan bir devlet üniversitesi kimliğine sahip

01 Mart 2018, Perşembe 11:11
Beykoz'da bir kültür elçisi: Türk-Alman Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), eğitim kalitesi ve başarısını uluslararası standartlara taşımak için Almanya’nın en iyi 35 üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) oluşan bir konsorsiyum ile ortak hareket ediyor.

Üniversitenin her fakültesi, Almanya’da bulunan partner üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyor ve koordinasyon birlikte sağlanıyor. Aynı zamanda bilim, siyaset, toplum ve ekonomi dünyasından oluşan konsorsiyum danışma kurulu da TAÜ’nün gelişimine katkı sunuyor.

TAÜ'YÜ TERCİH EDENLERİ NELER BEKLİYOR?

- TAÜ, Türkiye’deki liselerden mezun öğrencilere katkı payı ödemeden, uluslararası öğrencilere ise uygun maddi koşullarla eğitim görme imkanı sunuyor.

- Ders programları, Türk ve Alman akademisyenlerden oluşan seçkin eğitim kadrosu tarafından hazırlanarak yürütülüyor. Fen, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim tamamen Almanca verilirken ilerleyen sınıflarda İngilizce de öğretilerek öğrencilerin mesleklerini her üç lisanda da icra edebilmeleri hedefleniyor.

- Kültür ve Sosyal Bilimler ile Hukuk Fakültelerinde ise eğitimin %30’u Almanca, %70’i ise Türkçe veriliyor. Bu kapsamda üniversitede eğitime başlayan her öğrenciye öncelikle hazırlık sınıflarında bir yıl süreyle Almanca öğretiliyor. İnteraktif eğitimin desteklenmesi amacıyla sınıf mevcutları küçük tutuluyor ve bu sayede öğretim üyesi ile öğrencilerin birbirleri ile ilişki kurmaları sağlanıyor.

- TAÜ, Alman Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı (KMK) düzenlemesine göre Almanya’da denkliği tanınan üniversiteler arasında bulunduğu için TAÜ’den alınan lisans diploması, denklik sorunu yaşamadan Almanya’daki yüksek lisans programlarına başvurma olanağı sağlıyor. TAÜ’de düzenlenen lisansüstü programlar ise programın içeriğine göre Almanca veya İngilizce olabiliyor, bazı programların eğitim bölümü Almanya’daki partner üniversitelerde tamamlanıyor.



- TAÜ, araştırma ve uygulama üniversitesi kimliği doğrultusunda, teori ve uygulamanın iç içe geçtiği deneysel eğitimiyle öğrencilerini güçlü bir biçimde çalışma hayatına hazırlıyor. Öğrenciler hem proje ve uygulama odaklı yetiştiriliyor hem de disiplinler arası bir eğitim alıyor. Temel staj yapılması için de uygun olacak biçimde tasarlanan laboratuvar alanlarıyla öğrencilere üniversite içinde temel staj imkanı sağlanırken, aynı zamanda öğrenciler lisans seviyesinde dahi proje üretmeleri konusunda teşvik ediliyor.

- Almanca hazırlık sınıfını başarıyla bitirerek lisans eğitimi görmeye hak kazanan ilk yüz öğrenciye, Almanya’daki yaz kurslarına burslu olarak katılma imkanı sağlanıyor. Ayrıca TAÜ’nün Türkiye ve Almanya’daki üniversiteler ve ekonomi dünyasıyla gerçekleştirdiği sıkı iş birliği sayesinde, lisans öğrencileri Alman üniversitelerinde dönem okuma veya Alman kuruluşlarında staj yapma olanağına sahip olabiliyor.

- Bilim ve sanayi iş birliği TAÜ’nün en belirleyici ayrıcalıklarından. Mercedes, Siemens, Bosch, Lufthansa, Allianz gibi sanayi devleriyle kurulan sıkı iş birliği, öğrencilere uluslararası şirket ve kurumlarda staj yapma ve çalışma fırsatı sağlıyor.

- Bunların yanı sıra TAÜ, periyodik olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle öğrencilerini uluslararası şirketlerin CEO’larıyla bir araya getiriyor, yöneticilik ve iş piyasalarıyla ilgili bilgilendiriyor, üst düzey yöneticilerle bire bir ilişki kurmalarını sağlıyor.

 


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