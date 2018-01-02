Beykoz'da yeni bölümler

İdil Janet Demiray

Üniversite, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) onayı ile lisans ve önlisans olmak üzere toplam 16 adet bölüm açacak. Yeni açılacak bölümler ise şöyle: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Reklamcılık, Grafik Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Aşçılık, Mimari Restorasyon, Anestezi, Çocuk Gelişimi.