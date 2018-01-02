15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Beykoz'da yeni bölümler

Beykoz Üniversitesi, lisans düzeyinde 7 olan program sayısını 17’ye, önlisans düzeyinde 27 olan program sayısını ise 33’e yükseltecek

Beykoz'da yeni bölümler
Üniversite, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) onayı ile lisans ve önlisans olmak üzere toplam 16 adet bölüm açacak. Yeni açılacak bölümler ise şöyle: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Reklamcılık, Grafik Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Mimarlık, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Aşçılık, Mimari Restorasyon, Anestezi, Çocuk Gelişimi.
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