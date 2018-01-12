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Beykoz Üniversitesi'nin yatay geçiş başvuruları başladı

Beykoz Üniversitesi hem kendi hem de diğer üniversite öğrencilerinin yatay geçiş başvurularını 2 Şubat’a kadar alacak. Öğrencilere aldıkları derslerin bir kısmını yeni bölümlerinde saydırma imkanı sunan Beykoz Üniversitesi, yatay geçişe yüzde 75 burs verecek

12 Ocak 2018, Cuma 17:20
Beykoz Üniversitesi'nin yatay geçiş başvuruları başladı
Okuduğu programı veya üniversitesini değiştirmek isteyen öğrencilere Beykoz Üniversitesi yatay geçiş imkanı sunuyor. Beykoz Üniversitesi’nin öğrencileri ile farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler 2 Şubat 2018 tarihine kadar yatay geçiş başvurularını yapabilecek.

Lisans veya önlisans öğrencileri, kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS veya sınavsız geçiş puanlarına göre Beykoz Üniversitesi'ne yatay geçiş yapabilecek. Diğer taraftan önlisansöğrencileri not ortalamalarına göre eşdeğerbir programa transfer olabilecekler. Birinci yarıyıl not ortalaması en az 2.28 olan önlisans öğrencileri bu geçişten faydalanabilecekler.

YÜZDE 75 BURS İMKANI

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüme benzer bir programa geçtiğinde almış olduğu derslerin bir kısmından da muaf olabileceğini belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman, “Üniversite olarak önceki öğrenmenin tanınmasını çok önemsiyoruz. Yatay geçiştede bu mümkün. Öğrenciler yatay geçişle üniversitemize geldiklerinde ya da bölümlerini değiştirdiklerinde de daha önceden almış olduklarıbenzer derslerden muaf olabileceklerdir. Üniversitemizde bahar döneminde yatay geçişle gelecek olan öğrencilerimize yüzde 75 burs vereceğiz” dedi.

ONLINE BAŞVURU FIRSATI

Beykoz Üniversitesi’nin web sitesi olan www.beykoz.edu.tr adresinden yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek olan öğrenciler, buradan online başvuru yapabilecek. Öğrenciler başvuru için gerekli olan belgelerin listesine, geçiş yapabilecekleri bölümlere ve kontenjan tablosuna da yine web sitesinde ulaşabilecek.

2 Şubat’a kadar devam edecek başvuruların ardından, 5-6 Şubat tarihlerinde değerlendirme yapılacak. 7 Şubat’ta sonuçların ilanından sonra öğrenciler 14-16 Şubat tarihlerinde kayıtlarını yaptıracak.
 
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