Beykoz Üniversitesi'nin yatay geçiş başvuruları başladı

YÜZDE 75 BURS İMKANI

ONLINE BAŞVURU FIRSATI

Senim Tanay

Okuduğu programı veya üniversitesini değiştirmek isteyen öğrencilereyatay geçiş imkanı sunuyor. Beykoz Üniversitesi’nin öğrencileri ile farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler 2 Şubat 2018 tarihine kadar yatay geçiş başvurularını yapabilecek.Lisans veya önlisans öğrencileri, kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS veya sınavsız geçiş puanlarına göre Beykoz Üniversitesi'ne yatay geçiş yapabilecek. Diğer taraftan önlisansöğrencileri not ortalamalarına göre eşdeğerbir programa transfer olabilecekler. Birinci yarıyıl not ortalaması en az 2.28 olan önlisans öğrencileri bu geçişten faydalanabilecekler.Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüme benzer bir programa geçtiğinde almış olduğu derslerin bir kısmından da muaf olabileceğini belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durman,dedi.Beykoz Üniversitesi’nin web sitesi olan www.beykoz.edu.tr adresinden yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek olan öğrenciler, buradan online başvuru yapabilecek. Öğrenciler başvuru için gerekli olan belgelerin listesine, geçiş yapabilecekleri bölümlere ve kontenjan tablosuna da yine web sitesinde ulaşabilecek.2 Şubat’a kadar devam edecek başvuruların ardından, 5-6 Şubat tarihlerinde değerlendirme yapılacak. 7 Şubat’ta sonuçların ilanından sonra öğrenciler 14-16 Şubat tarihlerinde kayıtlarını yaptıracak.