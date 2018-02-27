Beylikdüzü'nde 250 can sıcak bir yuvaya kavuştu

SAHİPLENDİRME KRİTERLERİ NE?

KİMSESİZ HAYVANLARA İLE OLMAK İSTİYORSANIZ...

Senim Tanay

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanlar sahiplendiriliyor. Bu kapsamda 2017 yılında 250 hayvan sahiplendirilerek yeni bir yuvaya kavuştu.Sahiplendirmede, ailenin imkanları ile hayvanın ihtiyaçlarını dikkate almanın çok önemli olduğunu söyleyen Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın, “Biz, burayı bir nevi çocuk esirgeme kurumu olarak görüyoruz. Uygun aileye uygun evladı sahiplendirmek için çalışıyoruz. Asıl amacımız, onlara ömür boyu sevgiyle bakılacakları bir yuva kazandırmak” dedi.Sahiplendirme Kriterlerimiz Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sahiplendirme şartları hakkında da bilgi veren Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın, “Bizim için en önemli kriter, sahiplenecek kişilerin aile olması… Biz, bekar erkeğe ve 25 yaş altına sahiplendirme yapmıyoruz. Eğer sahiplenmek isteyen 25 yaş altındaysa anne ve babasını çağırıyoruz. Sadece İstanbul içine sahiplendirme yapıyoruz. Kime sahiplendireceğimize de mülakat sonucunda karar veriyoruz.” açıklamasında bulundu.Kimsesiz hayvanlara aile olmak isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek istedikleri hayvanları ücretsiz olarak sahiplenebilirler.