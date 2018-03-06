Beylikdüzü'nde cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu

Büşra Kamış

İstanbul' da, uydudan ve internetten yayın yapan televizyon kanallarından sahte ve kaçak cinsel içerikli ilaç ve ürün satan bir şebekeye düzenlenen baskında 2 milyon 665 bin lira tutarında ilaç ve ürün ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı baskında şebekenin ücretini peşin aldığı adreslere marka urun yerine ucuz ve taklit ürünler gönderdiği tespit edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, uydu üzerinden yayın yapan bazı televizyon kanallarında satılan ürünlerin sahte olduğu şikayetleri üzerine harekete geçti. Araştırmalarda şüphelilerin, sahte ve kaçak cinsel içerikli ilaçların yanı sıra, taklit olduğu anlaşılan giyim ürünü sattıkları da belirlendi.Televizyonlarda tanıtımı yapılan markalı ürünlerin yerine ise farklı ve ucuz eşyalar gönderildiğini de tespit eden polis, ürünlerin gönderildiği depoya baskın düzenledi. Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzerindeki adreslere giren ekipler Yılmaz K. ve Burhan T.'yi gözaltına aldı.Adresteki aramalarda ise kaçak ve sahte olduğu öne sürülen 163 bin 609 cinsel içerikli ilaç, 345 giyim eşyası ve1650 adet çeşitli markalarda tuşlu telefon ele geçirdi.El konulan malların tahmini piyasa değerinin 2 milyon 650.000 bin lira olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.