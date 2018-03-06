Beylikdüzü'nde cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu

İstanbul'da TV kanalları üzerinden sahte ürün satan şebekeye düzenlenen operasyonda 2 milyon 665 bin lira tutarında ilaç ve ürün ele geçirildi

06 Mart 2018, Salı 17:37
Beylikdüzü'nde cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu
İstanbul' da, uydudan ve internetten yayın yapan televizyon kanallarından sahte ve kaçak cinsel içerikli ilaç ve ürün satan bir şebekeye düzenlenen baskında 2 milyon 665 bin lira tutarında ilaç ve ürün ele geçirildi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı baskında şebekenin ücretini peşin aldığı adreslere marka urun yerine ucuz ve taklit ürünler gönderdiği tespit edildi.

SAHTE İLAÇ TAKLİT ELBİSE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, uydu üzerinden yayın yapan bazı televizyon kanallarında satılan ürünlerin sahte olduğu şikayetleri üzerine harekete geçti. Araştırmalarda şüphelilerin, sahte ve kaçak cinsel içerikli ilaçların yanı sıra, taklit olduğu anlaşılan giyim ürünü sattıkları da belirlendi.

MARKALI ÜRÜN YERİNE UCUZ TAKLİT

Televizyonlarda tanıtımı yapılan markalı ürünlerin yerine ise farklı ve ucuz eşyalar gönderildiğini de tespit eden polis, ürünlerin gönderildiği depoya baskın düzenledi. Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı üzerindeki adreslere giren ekipler Yılmaz K. ve Burhan T.'yi gözaltına aldı.

163 BİN 609 ADET İLAÇ, 345 TAKLİT ELBİSE

Adresteki aramalarda ise kaçak ve sahte olduğu öne sürülen 163 bin 609 cinsel içerikli ilaç, 345 giyim eşyası ve1650 adet çeşitli markalarda tuşlu telefon ele geçirdi.

2 MİLYON 665 BİN LİRA

El konulan malların tahmini piyasa değerinin 2 milyon 650.000 bin lira olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


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