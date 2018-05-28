Beylikdüzü’nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

Akşam saatlerinde E-5 karayolundan Avcılar istikametine ilerleyen içi yük dolu bir kamyonetin freni patladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde freni patlayan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir motosiklete çarptı.

AVM'NİN GİRİŞ KISMINA ÇARPTI

Hızını alamayan kamyonet, daha sonra bir alışveriş merkezinin giriş kısmına çarparak durabildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olası bir faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



