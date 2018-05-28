Beylikdüzü’nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
İstanbul Beylikdüzü'nde E-5 karayolunda freni patlayan kamyonet, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir alışveriş merkezine daldı
Akşam saatlerinde E-5 karayolundan Avcılar istikametine ilerleyen içi yük dolu bir kamyonetin freni patladı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Beylikdüzü Haramidere mevkiinde freni patlayan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir motosiklete çarptı.
AVM'NİN GİRİŞ KISMINA ÇARPTI
Hızını alamayan kamyonet, daha sonra bir alışveriş merkezinin giriş kısmına çarparak durabildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Olası bir faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.