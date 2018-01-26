Beyne ilaç veren beyin implantı geliştirildi

'İNSANLARDA NE ZAMAN KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL'

Senim Tanay

The Next Web'in haberine göre'ndekiaraştırmacılar geliştirdikleri yeni teknolojiye "MiNDS/Miniaturized Neural Drug Delivery System" adını verdi. "Mini Nöral İlaç Tedavisi Sistemi" de denilen MiNDS'ta tüplerle dolu çok küçük bir iğne bulunuyor. İki küçük kablosuz pompayla beyne yerleştiriliyor.MiNDS beynin hedef bölgelerine birden fazla ilaç verebilen ilk kapalı sistem. İlaçları iki ay süreyle verme kapasitesine sahip. Yazılanlara göre MiNDS şimdiye kadar farelerde test edilmiş ve etkili olduğu görülmüş.MS, Parkinson veya depresyon gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirilen ilaçların yan etkileri kötü olabiliyor. MiNDS ise rahatsızlığın kaynağını hedeflemeye izin veriyor.Bununla birlikte MiNDS henüz mükemmel değil. Kablosuz verici, pil, pompalar, küçük iğne içeren bu sistemin farelerde veya maymunlarda başarılı olması, insanlar için hazır olduğu anlamına gelmiyor. MiNDS'ın daha uzun süreli kullanılması daha iyi piller ve daha iyi vericilerle sağlanabilir. Halen geliştirilme aşamasında olan bu yeni ilaç tedavisi yönteminin insanlar da ne zaman kullanılabileceği tam olarak belli değil.