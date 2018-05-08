Beyni yıllarca burnundan akmış!

ABD'de bir kadın sonu gelmeyen burun akıntılarının sebebini öğrendiğinde şok geçirdi. Yıllarca nezle ya da alerji olduğu söylenen kadının beyin sıvısı burnundan akıyordu

Beyni yıllarca burnundan akmış!
ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson, burnunun sürekli akmasından şikayetçiydi. Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamış.

Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, “Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu” dedi.Akıntının zamanla giderek arttığını ve adeta ‘şelale’ gibi olduğunu belirten Jackson, “Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum” diyor.

BEYİN SIVISI BURNUNDAN AKIYOR


Jackson’ın bu durumu, 2013’te geçirdiği bir trafik kazasının ardından başlamış. Buradan yola çıkarak beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson, aradığı tedaviyi burada buldu. Jackson’ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti. Duydukları karşısında şok geçiren Jackson kısa süre sonra ameliyata alınırken, beynindeki hasarın giderilmesi sonucunda 5 yıllık kabusundan kurtuldu.

Sözcü

 


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